Харламов высмеял Асмус и стал героем собственной версии «Холостяка»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов поучаствовал в записи ролика для юмористического телепроекта ТНТ. Видео показали в выпуске от 9 октября. Комик высмеял актрису Кристиной Асмус, с которой разводится.

В заставке он предстал героем собственной версии реалити-шоу «Холостяк», в котором мужчина ищет возлюбленную среди несколько участниц женского пола. Закадровый голос сообщает, что «мужчина, которым этим летом стал одинок, найдет свою любовь».

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В кадре Харламов держит красную розу, и к нему начинают подходить девушки — потенциальные невесты. «Привет, меня зовут Кристина», — произносит одна. «Сразу нет», — отвечает юморист. «Привет. Я — Олеся. Я — актриса», — говорит вторая. «Хм, дальше», — отвечает ей Харламов. Третья говорит, что она — интерн, но скоро станет врачом. «Издеваетесь?!» — нервно реагирует Харламов.

В конце голос за кадром произносит: «После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему идеально». В этот момент из автомобиля напротив напротив комика появляется девушка в красном платье, на лице которой усы. В шоу высмеяли название проекта и фамилию юмориста, поменяв его на «Харластяк».

Харламов и Асмус объявили о разводе 22 июня. По словам актрисы, разойтись они решили еще около года назад. Харламов поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Пара поженилась в 2013 году.

Резидент Comedy Club позже объяснял, что они с Асмус решили расстаться, чтобы избежать домыслов и остаться друзьями. Харламов также подчеркивал, что между ним и актрисой Яной Кошкиной, с которой ему приписывали роман в СМИ, нет каких-либо отношений.