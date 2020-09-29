Гарик Харламов объяснил развод с Асмус и прокомментировал слухи о любовнице

Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, почему они с актрисой Кристиной Асмус решили развестись, а также прокомментировал слухи о том, что у него появилась любовница. В интервью Peopletalk он объяснил, что они с Асмус решили расстаться, чтобы избежать домыслов и остаться друзьями.

«Всплывают какие-то "новости" про мою любовницу, еще про что-то — это очень смешно», — отметил комик. По словам Харламова, между ним и актрисой Яной Кошкиной, с которой ему приписывали роман в СМИ, нет каких-либо отношений.

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Он считает, что бороться со слухами о личной жизни бессмысленно и что нужно на подобное реагировать спокойно. «Мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко», — добавил он о Кошкиной.

Харламов рассказал, что между ним и Асмус нет вражды после решения о разводе. «Мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону, суду — официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов», — пояснил комик.

Резидент Comedy Club также уточнил, что именно поэтому они одновременно сделали посты в Instagram о решении расстаться. Он заметил, что его бывшая супруга тоже работает в проекте для ТНТ. «Все осталось так же, кроме штампов "муж" и "жена" в паспорте», — заключил Харламов.

Харламов и Асмус объявили о разводе 22 июня. По словам актрисы, разойтись они решили еще около года назад. Харламов поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Пара поженилась в 2013 году.