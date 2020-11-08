Россиян предупредили о возможной блокировке карт за небольшой перевод денег

Россиян предупредили о возможной блокировке банковских карт за небольшой денежный перевод. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Он объяснил, что при блокировании карт банки руководствуются федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путtм и пособничеству терроризму».

По словам Рогачевского, к блокировке часто приводит сомнительная операция. По его словам, к таковой могут отнести даже «банальный перевод» денег с карты на карту. Зачастую это происходит при ведении владельцем предпринимательской деятельности.

«Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес. Для этого нужна регистрация юридического лица или ИП, поэтому перевод с назначением платежа "покупка чего-либо", скорее всего, послужит причиной блокировки карты», — уточнил он.

Также эксперт пояснил, что причинами для блокировки может стать подозрительная активность. По словам Рогачевского, если вы совершаете много различных операций в разных направлениях за короткий период, то карту могут заблокировать. Подозрительным считается, когда на карту поступает много платежей в короткий срок.

Преподаватель напомнил, что наличие задолженности, в том числе по ЖКХ, штрафам и алиментам у владельца карты также может привести к блокировке.

«Чтобы разблокировать карту, особенно если ваши действия были легитимными, необходимо позвонить в банк и объяснить сотруднику происхождение средств. Не стоит забывать и о мошенниках, которые совершают звонки клиентам, говорят о блокировке карты и просят назвать реквизиты карты и CVV-код. Настоящий сотрудник банка не будет задавать эти вопросы для идентификации клиента», — посоветовал специалист.