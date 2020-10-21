Число преступлений с банковскими картами в России выросло на 500 процентов

С начала 2020 года число преступлений, связанных с банковскими картами, в России увеличилось на 500 процентов. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД, передает ТАСС.

Согласно подсчетам, с января по сентябрь произошло порядка 363 тысяч преступлений в сфере информационных технологий, 139,5 тысячи из них с использованием или применением расчетных карт. Как указывал глава МВД Владимир Колокольцев, рост киберпреступности можно объяснить двумя факторами: доверчивостью граждан, а также брешью в безопасности банковских систем и утечкой личных данных клиентов.

Мошенники особенно активизировались во время пандемии. Как сообщали в Центробанке, в ходе эпидемии число мошеннических звонков от имени банков увеличилось на 300 процентов. Злоумышленники чаще всего пользуются методами социальной инженерии. Одна из новых схем выглядит так: злоумышленники побуждают клиентов банков самостоятельно снимать деньги в отделении или банкомате и переводить средства на их счет. Россиянам предоставляют поддельные банковские документы.