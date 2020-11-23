Роскомнадзор завел дело в отношении Google из-за «опасного» контента

Роскомнадзор завел дело в отношении корпорации Google. Об этом представители регулятора сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудники Роскомнадзора уточнили, что американский ИТ-гигант не исполняет требования российского законодательства: в частности, компания не удаляет из поисковой выдачи запрещенную в России информацию. Речь идет о страницах с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. По данным ведомства, поисковик не реагирует на требования удалять около 30 процентов «опасного» контента.

«Компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией. В связи с этим было возбуждено административное производство по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ — повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы"», — отметили в Роскомнадзоре.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о санкциях для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ. В проекте документа предусматривается возможность блокировки и замедления трафика для нарушителей. За неисполнение требований Роскомнадзора на них также смогут налагать административные штрафы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ за проявления дискриминации в отношении российских СМИ необходим, но его нужно тщательно проработать. В Кремле пока не сформировали окончательную позицию, какие ограничения предпочтительнее — штрафы или блокировка для борьбы с цензурой против российских СМИ.