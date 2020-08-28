Деятельность западных IT-корпораций в России захотели отрегулировать

Деятельность западных IT-корпораций в России необходимо отрегулировать на законодательном уровне, заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в ходе круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства».

«Мы не позволим, чтобы западные IT-корпорации наживались на гражданах России, нарушая их права», — сказал Малькевич.

По его словам, сохранение цифрового суверенитета России требует принятия законодательных актов, которые бы обязали такие компании, как Google и Facebook иметь в России представительства.

По его словам, это необходимо из-за того, что часто мировые IT-гиганты игнорируют предписания российских ведомств. При этом они «активно вмешиваются в дела неугодных им СМИ и блогеров, отметил он.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов в свою очередь предложил решать проблему монополистов на уровне государства.

«Вижу потенциал в этом. Возможно новой большой задачей для Россотрудничества и Минюста РФ станет организация юридического лобби России по всему миру», — заключил эксперт.

В начале августа Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратится в Google из-за блокировки каналов российских СМИ на YouTube. Однако российский офис компании отказался объяснять причину.