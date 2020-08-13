Google отказался объяснять блокировку YouTube-каналов российских СМИ

Российский офис компании Google отказался объяснять причину, по которой в июле были заблокированы несколько YouTube-каналов российских СМИ. Об этом сообщается на сайте совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Отмечается, что обращение было направлено на имя Дэвида Снэддона (David Sneddon), руководителя Google Technical Solutions в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Представители СПЧ попросили объяснить, в связи с какими нарушениями были заблокированы российские каналы и почему их не уведомили об имевшихся нарушениях заранее.

Российский офис компании отказался от комментариев и заявил, что его работники не занимаются администрированием YouTube. Кроме того, в ответе Снэддона говорилось, что ООО «Гугл» в Москве не является представительством Google LLC в России.

«Мы столкнулись с очень странной ситуацией, когда на сайте Google в разделе "О компании" в списке офисов указан офис ООО "Гугл" в Москве, а при обращении по указанному адресу нам сообщают, что google.ru не имеет отношения к американской компании», — прокомментировали ответ в СПЧ.

В начале августа СПЧ обратился в Google из-за блокировки каналов российских СМИ. По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, YouTube заблокировал аккаунты трех СМИ, в том числе телеканала «Царьград», никак это не объяснив.

О блокировке YouTube-канала «Царьграда» стало известно 28 июля. В редакции заявили, что видеохостинг не объяснил причины блокировки, а также не выносил предупреждения из-за нарушения правил. Главный редактор «Царьграда» Дарья Токарева сообщила, что намерена подать в суд, назвав действия YouTube незаконными.