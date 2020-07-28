Телеканал православного олигарха заблокировали на YouTube

YouTube заблокировал аккаунт интернет-телеканала «Царьград», принадлежащего православному олигарху Константину Малофееву. На сайте вещателя указано, что хостинг не объяснил причины произошедшего.

По словам представителей «Царьграда», блокировка произошла в ночь на 28 июля. В редакции подчеркнули, что к ним ранее не поступало ни предупреждений, ни уведомлений, ни «страйков» (предупреждение от YouTube о нарушении правил).

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При попытке перейти на страницу канала на YouTube сервис показывает, что «эта страница недоступна». Попытка посмотреть какое-либо видео, ранее опубликованное на канале, также оканчивается сообщением об ошибке. YouTube уведомляет, что видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт удален.

Главный редактор «Царьграда» Дарья Токарева сообщила о намерении подать в суд в связи с незаконными действиями YouTube. «Администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки. С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде», — подчеркнула она.

Телеканал начал вещание в 2015 году. «Царьград» позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». Редакционная политика предполагает поддержку традиционных ценностей.