Православный олигарх заявил в ФСБ об угрозах и вымогательстве биткоинов

У главы группы «Царьград» Константина Малофеева, которого также называют православным олигархом, потребовали 120 биткоинов под угрозой волны ложных минирований зданий в городах России. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Вымогатели прислали в редакцию телеканала «Царьград» письмо, в котором потребовали вернуть некий долг в размере 120 биткоинов с биржи WEX. На сегодняшний день это эквивалентно примерно 900 тысячам долларов (более 57 миллионов рублей). В противном случае авторы послания угрожают разослать сообщения о причине ложных минирований СМИ и блогерам, а после этого начать сообщать о «бомбах» в зданиях экстренным службам и правоохранительным органам.

Редакция расценила послание как террористическую угрозу, в ФСБ было направлено заявление. В пресс-службе «Царьграда» заявили, что Малофеев и его структуры не имеют и не имели отношения бирже WEX, ее руководству, активам и краже биткоинов.

Сегодня сотрудников и посетителей нескольких судов в Москве и Санкт-Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании зданий. Авторы письма заверили, что сообщения о минировании будут поступать до тех пор, пока Константин Малофеев не выплатит им долг.

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