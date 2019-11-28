В Петербурге «заминировали» суд из-за тезки православного олигарха

В Москве и Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников ряда судов из-за сообщений о минировании зданий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В столице около 14:00 эвакуировали более ста человек из одного здания, в котором находятся Тверской и Мещанский суды. По данным пресс-секретаря суда Ольги Бондаревой, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту. В настоящий момент на месте работают полицейские и кинологи.

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Помимо этого, угрозы поступили в Санкт-Петербургский городской суд. Письмо с информацией о минировании здания также было отправлено на электронную почту. Адресанты заверили, что сообщения о минировании будут поступать до тех пор, пока некий Константин Малофеев (так зовут предпринимателя, основателя телеканала «Царьград ТВ» Константина Малофеева, которого называют православным олигархом — прим. «Ленты.ру») не заплатит выкуп. По данным «Интерфакса», речь идет о «120 биткоинах, украденных на бирже». ТАСС пишет, что деньги в размере 120 миллионов рублей необходимо перечислить на электронный кошелек в биткоинах.

17 ноября в Москве эвакуировали посетителей крупных торговых центров и других объектов из-за сообщений об угрозе взрыва. Сообщалось о минировании столичного аквапарка «Мореон» на Голубинской улице, двух столичных школ, телецентра «Останкино», РНИМУ имени Пирогова и торгового центра «Океания» на Кутузовском проспекте. В ходе проверки зданий угроза не подтвердилась.

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