Россиянка захотела в тюрьму и «заминировала» вокзал

Жительница Москвы «заминировала» вокзал в Липецке ради того, чтобы попасть в тюрьму. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, незадолго до произошедшего женщина вышла из колонии, на протяжении нескольких месяцев она жила в столице, потом переехала в Воронеж, а затем отправилась в Липецк.

Отмечается, что на воле 49-летней женщине «было некомфортно». «У нее не было ни семьи, ни друзей, а из-за судимости и возраста никто не хотел брать ее на работу. Тогда она решила вернуться "домой"», — говорится в записи.

Изначально женщина напрямую обратилась со своей просьбой к сотрудникам правоохранительных органов, однако они не восприняли ее предложение всерьез. В результате москвичка совершила ложный звонок в полицию и сообщила о минировании липецкого вокзала, после чего ее задержали.

В мае сообщалось, что житель Брянска сообщил о минировании аэропорта Шереметьево, чтобы найти потерявшуюся жену и не опоздать на рейс. 62-летний Алексей Кожин с женой собрался в Турцию. После объявления о начале посадки мужчина потерял супругу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!