В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя и мавзолей

В Москве проверяют анонимные угрозы о минировании 16 культурных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По данным собеседника агентства, угроза взрывов зафиксирована по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, мавзолей и храм Христа Спасителя. Сотрудники оперативных служб уже проверяют информацию.

На Красной площади ничего обнаружить не удалось. Полиция и кинологи с собаками осматривают остальные объекты.

Ранее 5 мая в Москве «заминировали» около 50 объектов, в том числе здание Госдумы. Сигналы о заложенных взрывных устройствах продолжали поступать. На скольких объектах проводилась эвакуация, не уточняется.

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