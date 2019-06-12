В Москве «заминировали» крупнейшие парки и метро

Московские правоохранительные органы получили анонимные звонки о минировании более 20 объектов, сообщает в среду, 12 июня, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Неизвестные сообщили о заложенных бомбах на 12 станциях метро и в более чем десяти крупнейших московских парках, включая «Сад Эрмитаж». Информация проверяется.

12 июня празднуется День России.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Антон Геращенко признал, что граждане Украины занимаются телефонным терроризмом в России. По его словам, украинские граждане оставляют сообщения о ложных минированиях в общественных местах в ответ на аналогичные действия россиян.

9 июня неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни, мавзолея и храма Христа Спасителя.

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