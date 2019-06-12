В Раде признали телефонный терроризм на территории России

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что украинцы занимаются телефонным терроризмом в России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, украинские граждане оставляют сообщения о ложных минированиях в общественных местах в ответ на аналогичные действия россиян. Геращенко отметил, что жители России «целенаправленно развлекаются», «минируя» объекты на территории соседней страны, а затем наблюдают за реакцией общества и СМИ.

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«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат. Он добавил, что ложные сообщения о минировании зданий в России иногда оставляют сами россияне, а иногда — украинцы.

В марте 2018 года украинский пранкер Евгений Вольной опубликовал почти два десятка видеороликов, посвященных пожару в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В частности, он стал автором фейка о 300 погибших в пожаре. Этот слух быстро распространился в сети и стал поводом для многочисленных обвинений в адрес местных властей о замалчивании числа погибших.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм. Согласно новым правилам, максимальный срок тюремного заключения за ложный звонок о заложенной бомбе увеличен до 10 лет. До этого максимальное наказание за такое преступление составляло до пяти лет лишения свободы.

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