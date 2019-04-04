Российского полицейского заподозрили в телефонном терроризме

Сотрудника полиции задержали за сообщение о минировании жилого дома в Ленинградской области. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщается на сайте регионального управления МВД.

По информации ведомства, накануне в службу 112 поступил звонок об угрозе взрыва в жилом доме в поселке Шушары Пушкинского района. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов провели осмотр дома и никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что звонивший был полицейским. Его задержали для выяснения обстоятельств случившегося.

В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что в отношении задержанного проводится служебная проверка, в случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

По данным «Фонтанки», «заминировавший» дом полицейский был водителем мобильного взвода патрульно-постовой службы. В момент совершения звонка 25-летний сотрудник находился в учебном отпуске и мог быть нетрезв.

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