Россиянку уволили из полиции после видео с эротическим танцем на корпоративе

В отделении полиции по Улан-Удэ (Бурятия) уволили старшую дознавательницу, которая пригласила стриптизершу на корпоративное мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Об этом в субботу, 23 февраля, радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве уточнили, что служебная проверка была проведена в кратчайшие сроки. «По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции №2 управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Также в результате инцидента «за низкий уровень воспитательной работы» были вынесены предупреждения о неполном служебном соответствии начальнику управления, его помощнику по кадрам, а также начальнику отдела и его заместителю.

Ранее в сети появился ролик, на котором полуобнаженная девушка исполняет эротический танец перед сотрудниками полиции. «Все, что тебе нужно знать про корпоративы в МВД к 23-му», — говорилось в подписи к посту. Уточнялось, что инцидент произошел в отделе МВД Октябрьского района Улан-Удэ.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!