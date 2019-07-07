Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Информация о том, что аэропорт заминирован, поступила через социальные сети. «В поступившем сообщении говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно — в зоне вылета самого аэропорта», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что правоохранительные органы и экстренные службы аэропорта проверяют эту информацию: багаж указанных рейсов направили на повторный осмотр.

12 июня правоохранительные органы Москвы получили анонимные звонки о минировании более 20 объектов: неизвестные сообщили о бомбах на 12 станциях метро и в крупнейших московских парках.

9 июня сообщалось об угрозе взрыва Останкинской телебашни, мавзолея и храма Христа Спасителя.

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