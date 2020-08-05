Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратится в Google из-за блокировки каналов российских СМИ на YouTube. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев, передает ТАСС.

СПЧ обратится в корпорацию, чтобы выяснить причины блокировки. По словам Фадеева, YouTube заблокировал аккаунты трех СМИ, в том числе телеканала «Царьград», никак это не объяснив. Фадеев пояснил, что сотрудники СМИ обращались за разъяснениями, но им либо не отвечали, либо указывали на нарушение правил без уточнений и указаний, что надо исправить.

Фадеев добавил, что если Google даст «какой-то разумный ответ», то СПЧ будет работать с российскими СМИ. Если ответ будет неудовлетворительным, Совет обратится в международные организации.

О блокировке YouTube-канала «Царьграда» стало известно 28 июля. В редакции заявили, что видеохостинг не объяснил причины блокировки, а также не выносил предупреждения из-за нарушения правил. При попытке перейти на страницу канала YouTube выдает уведомление о том, что он недоступен, а при попытке посмотреть видео — что связанный с телеканалом аккаунт удален. Главный редактор «Царьграда» Дарья Токарева сообщила, что намерена подать в суд, назвав действия YouTube незаконными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия YouTube примером политической цензуры и нарушением свободы выражения мнений. Она добавила, что российские власти призывают профильные международные организации отреагировать на произошедшее.