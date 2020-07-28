МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова назвала решение американской компании «очередным примером политической цензуры и нарушением свободы выражения мнений». Она также отметила, что блокировка «Царьграда» в День крещения Руси выглядит цинично. «Американские монополисты технологического рынка вновь идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего недобросовестную кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников», — подчеркнула она.

Также Захарова добавила, что российские власти призывают профильные международные организации и правозащитников отреагировать на этот шаг.

В апреле с YouTube-канала НТВ было удалено видео с обращением президента России Владимира Путина к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Позже компания Google восстановила видео и объяснила, что удаление было ошибочным.

По похожему сценарию YouTube удалил интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту RT Антону Красовскому. Тогда Google также восстановил видео и сообщил, что удаление произошло по ошибке.