YouTube удалил интервью главврача больницы в Коммунарке

YouTube удалил интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому. Об этом Красовский сообщил в своем Telegram-канале.
В сообщении сервиса, которое получил YouTube-канал, говорится о том, что ролик был помечен как недопустимый и удален после проведенной проверки. Сервис не раскрыл суть своих претензий к ролику.
На данный момент вместо ролика открывается сообщение о том, что он был удален за нарушение Условий использования YouTube. На момент удаления интервью посмотрело более трех миллионов человек.
31 марта стало известно, что у Проценко обнаружен коронавирус. Позже врач заявил, что у него заболевание протекает в легкой форме, и он продолжает работать дистанционно.
По последним данным, в России число заразившихся коронавирусом достигло 13 584 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных случаев, 1045 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения