Google объяснил удаление видео с обращением Путина к россиянам

Американская корпорация Google объяснила, почему с YouTube-канала НТВ было удалено видео с обращением президента России Владимира Путина к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.
В Google подчеркнули, что восстановили видео, а удаление признали ошибочным. По данным представителей компании, решение об удалении принималось «в условиях ограниченных ресурсов». В настоящее время обращение доступно на YouTube-канале НТВ.
Ранее Роскомнадзор направил запрос в компанию, потребовав объяснить удаление видеозаписи с YouTube-канала телекомпании НТВ. Ведомство указывало, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции России о запрете цензуры.
По похожему сценарию несколько дней назад YouTube удалил интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту RT Антону Красовскому. Тогда Google так же восстановил видео и сообщил, что удаление произошло по ошибке.
И интервью Проценко, и обращение президента России во многом были посвящены теме коронавируса, проверку контента по этой теме YouTube ужесточил. Также под видеороликами по поводу новой инфекции видеохостинг показывает специальную плашку про COVID-19 со ссылкой на последнюю информацию о коронавирусе на сайте Минздрава страны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения