YouTube восстановил интервью с главврачом больницы в Коммунарке

Видеохостинг YouTube восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому. Об этом сообщает Russia Today.

Как сообщила в своем Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва», в компании Google заявили, что видео было удалено по ошибке «в условиях ограниченности ресурсов компании». Он вновь доступен на канале «RT на русском».

Ранее YouTube удалил интервью с Проценко. В сообщении сервиса, которое получил YouTube-канал, говорится о том, что ролик был помечен как недопустимый и удален после проведенной проверки. Сервис не раскрыл суть своих претензий к ролику. Интервью посмотрело более трех миллионов человек.

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