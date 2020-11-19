В России рассмотрят законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ

В России рассмотрят законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.

В рамках законопроекта, который будет внесен в Госдуму, предусматривается возможность не только блокировки иностранных интернет-платформ, но и замедления их трафика. Также в документе идет речь о наложении административных взысканий за неисполнение требований Роскомнадзора.

Отмечается, что законопроект коснется не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ. Согласно документу, меры будут приниматься в отношении иностранных интернет-платформ в случае ограничения доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.

Ранее Роскомнадзор представил на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации предложения по борьбе с цензурой российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. В ведомстве подчеркнули, что в зарубежных компаниях требования о прекращении цензуры игнорируют. Представители Роскомнадзора отметили, что Google, Facebook и Twitter блокируют доступ к материалам около 20 отечественных СМИ, в числе которых РИА Новости, «Россия 1» и Sputnik.