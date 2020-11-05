Google и Twitter предложили штрафовать за цензуру российских СМИ

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры России ввести для иностранных интернет-компаний штрафы от 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ. Об этом говорится в письме ассоциации , копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В письме также приводятся данные Роскомнадзора, согласно которым Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1».

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АППСИМ предлагает внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить штраф для иностранных юридических лиц от 10 миллионов рублей до одного процента международной выручки. К цензуре предлагается отнести «любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других СМИ России».

Сегодня, согласно административной статье о «воспрепятствовании распространению продукции средства массовой информации», максимальная сумма штрафа, который грозит компаниям за цензуру российских СМИ, составляет 10 тысяч рублей. Ассоциация утверждает, что для иностранных корпораций такой штраф является ничтожно малым.

«В этом году на Facebook и Twitter были наложены штрафы в размере четырех миллионов рублей. Но ФССП не обладает правами, чтобы эти деньги взыскивать с партнеров Facebook и Twitter. А в России очень много таких организаций. Необходимо дать приставам право забирать по исполнительному листу эти средства у российских рекламных партнеров, которые они должны отправить американским соцсетям», — пояснил директор АППСИМ Владимир Зыков.

Ранее в октябре сообщалось, что Роскомнадзор предложил бороться с цензурой российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний.