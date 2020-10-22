YouTube обязали снять ограничения с российского фильма про Беслан

Таганский суд Москвы обязал Google снять ограничения доступа к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube, пишет РАПСИ. Ранее с подобным иском к американской корпорации выступил московский прокурор.

«Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан" автора Александра Рогаткина, размешенному по электронному указателю страницы сайта путем отмены необходимости авторизации пользователя для получения доступа к видеоматериалу», — сообщили в пресс-службе суда.

Корреспонденты также пообщались с председателем Совета по правам человека Валерием Фадеевым, который заявил, что в России необходимо изменить законодательство в сфере информации и технологий, чтобы защититься от несанкционированных блокировок и цензуры со стороны видеохостинга.

«Случай с "Бесланом" далеко не единственный. Был и "Царьград", и многие другие информресурсы. И мало того, что их блокируют, так еще без предупреждений и внятных объяснений», — пояснил позицию СПЧ Фадеев. Он также пожелал успеха столичному прокурору и заявил, что задача Совета по правам человека — переводить спор между российскими СМИ и зарубежными онлайн-площадками в правовое поле.

Ранее YouTube ввел ограничение для доступа к фильму Александра Рогаткина «Беслан», который рассказывает о теракте в бесланской школе №1 в 2004 году. По словам администрации хостинга, картина изображает сцены насилия и жестокости. В Роскомнадзоре заявили, что считают эти действия актом цензуры. Вскоре после этого прокурор Москвы подал в суд иск к компании Google.