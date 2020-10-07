Прокурор Москвы подал иск к Google из-за фильма «Беслан»

Прокурор Москвы подал в суд иск к компании Google из-за ограничений доступа к фильму Александра Рогаткина «Беслан» на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфию Гуринчук.

Гуринчук заявила, что истец потребовал «восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан"». В частности, прокурор требует отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании.

Досудебная подготовка по делу назначена на 8 октября.

Документальный фильм-расследование «Беслан» о событиях в бесланской школе №1 в 2004 году, был показан 3 сентября на телеканале «Россия 1». В анонсе ленты говорилось, что автор показал уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей.

Позже YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости. В Роскомнадзоре заявили, что считают эти действия актом цензуры.

Теракт в школе №1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. До 3 сентября боевики удерживали заложников, а 3 сентября бойцы «Альфы», «Вымпела» и других подразделений пошли на штурм школы. В результате случившегося погибли 334 человека, в том числе 186 детей. 3 сентября стал Днем памяти жертв Беслана.