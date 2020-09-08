Роскомнадзор назвал маркировку фильма про Беслан на YouTube актом цензуры

Роскомнадзор обратился к руководству американской корпорации Google в связи с появлением предупреждения перед просмотром фильма телеведущего Александра Рогаткина «Беслан» на YouTube. Ведомство направило письмо в компанию, расценив действия как попытку цензуры, передает РИА Новости.

В Роскомнадзоре отметили, что отправили письмо 7 сентября. В нем говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый, хотя «Беслан» транслировался в эфире телеканала «Россия 1» и не содержит какой-либо запрещенной информации.

В ведомстве действия администрации YouTube по маркировке видео назвали актом цензуры. В связи с этим Роскомнадзор потребовал от Google строгого соблюдения законодательства по распространению информации на территории России и недопущения проявлений цензуры.

Фильм Александра Рогаткина «Беслан» был опубликован на YouTube-канале «России 1» 4 сентября и за несколько дней набрал более 136 тысяч просмотров. В настоящее время при открытии видео появляется предупреждение о том, что «пользователи YouTube отметили этот ролик как недопустимый». Фильм также рекомендовали не смотреть детям и лицам с неустойчивой психикой. При этом картину можно смотреть без ограничений, достаточно нажать кнопку «Подтверждаю и хочу продолжить».

В 2019 году, через 15 лет после теракта, на YouTube был опубликован фильм «Беслан. Помни» блогера и журналиста Юрия Дудя. За неделю ролик набрал более 12,1 миллиона просмотров, а спустя год — более 21,5 миллиона. Во вступлении Дудь пояснил, что авторы работы считают необходимым чаще напоминать об этом событии, а также о судьбах родственников жертв теракта и пострадавших.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1. Часть заложников застрелили, некоторые погибли при взрывах и во время штурма, проведенного силовиками, — всего погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за захват заложников взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.