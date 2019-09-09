Журналист назвал «попсой» фильм Дудя про Беслан

Журналист Дмитрий Соколов-Митрич на своей странице в Facebook раскритиковал документальный фильм Юрия Дудя о теракте в школе в Беслане. По его мнению, в работе, в частности, был необъективно рассмотрен вопрос о начале штурма школы бойцами спецназа ФСБ, а также приведены ложные версии событий.

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«Я собственными глазами видел спецназовцев, на бегу надевающих бронежилеты, потому что никто не ожидал этого взрыва», — написал Соколов-Митрич, отметив, что он был на месте событий с 1 по 6 сентября 2004 года. В фильме Дудя журналистка «Новой газеты» Елена Милашина излагает версию, согласно которой первые взрывы произошли в результате обстрела школы военными из реактивных огнеметов и гранатометов, а не из-за детонации заложенных террористами в спортивном зале бомб, как гласит официальная версия.

«В тот же день я три с лишним часа общался с освобожденными заложниками во дворе районной больницы Беслана, и все говорили одно и то же: взрывчатку террористы минировали кое-как, привлекали к этому даже детей под дулом автомата, провода были соединены на соплях, и все эти дни заложники боялись, что ***** [взорвется] в любой момент», — добавил Соколов-Митрич. Его слова подтверждаются свидетельством другого участника фильма Дудя Станислава Бокоева, который был в заложниках в школе и рассказал, что террористы действительно заставляли подростков помогать им минировать спортзал.

По мнению Соколова-Митрича, Дудю стоило выбрать других собеседников, чтобы «услышать серьезную информацию про Беслан». «В этот раз ты поступил недостойно, ты поступил, как пижон. Ты пошел на поводу у своей референтной группы, испугался репутационных рисков и снял попсу», — заключил журналист.

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В комментариях к публикации развернулась дискуссия, в которой поучаствовал телекомментатор Василий Уткин. Он вступился за фильм Дудя, отметив, что его работа «рассказывает о событии тем, кто о нем знает очень мало», и упрекнул Соколова-Митрича в том, что тот сам не снял фильм на тему теракта в Беслане.

Фильм «Беслан. Помни» был опубликован на YouTube 2 сентября и за неделю набрал более 12,1 миллиона просмотров. Во вступлении Дудь пояснил, что авторы работы считают необходимым чаще напоминать об этом событии, а также о судьбах родственников жертв теракта и пострадавших.

В результате теракта в Беслане погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — 10 сотрудников ЦСН ФСБ, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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