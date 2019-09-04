Разводящая цветы героиня фильма Дудя распродала весь товар за два дня

Героиня документального фильма Юрия Дудя «Беслан. Помни» Марина Дучко, пострадавшая во время теракта, набрала популярность в сети после публикации проекта на YouTube. Как отмечает TJournal, благодаря интервью к женщине пришли новые покупатели.

Во время интервью Дучко рассказала Дудю о том, что зарабатывает разведением фиалок и продажей их через интернет. На вопрос о своем финансовом положении (журналист заявил, что, по слухам, женщина бедствует) прикованная к инвалидной коляске Дучко уклончиво ответила, что «все нуждаются» и «деньги можно заработать».

В ролике журналист предложил зрителям поддержать женщину, прикрепив ссылку на Instagram-аккаунт, через который она продает цветы. За два дня число подписчиков профиля выросло в 100 раз, превысив 40 тысяч пользователей, весь товар был распродан. В комментариях пользователи восхитились силой духа женщины и ее жизнелюбием.

Растроганная Дучко поблагодарила всех неравнодушных на своей странице и пожелала им здоровья. «Мне стало намного легче и счастливее от того, что так много искренних и светлых людей, готовых помочь и поддержать, несмотря на то, что у вас самих трудности и много-много маленьких неприятностей в жизни», — призналась она.

Дучко ранило взрывом 3 сентября 2004 года, осколок попал в позвоночник, она перестала чувствовать ноги. Государство женщине почти не помогает: она уточнила, что получила «выплату», а затем «соцстрах выплачивал два памперса и одну пеленку».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!