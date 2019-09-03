Опубликован проект к пятнадцатилетию трагедии в Беслане

3 сентября во всех попублярных соцсетях, в том числе в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на YouTube, энтузиасты опубликовали ролик, посвященный пятнадцатилетию трагедии в школе №1 города Беслана.

1 сентября 2004 года террористы-смертники захватили 1128 заложников и удерживали их в здании школы в течении 3 дней. По словам авторов, ролик является социальным проектом группы энтузиастов и создан для выражения поддержки и скорби родственникам и семьям пострадавших.

Кроме того, на отдельном сайте авторы опубликовали хронику событий в Беслане.