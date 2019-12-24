Кремль прокомментировал данные о брошенных пострадавших при теракте в Беслане

Пострадавшие в результате теракта в Беслане в 2004 году имеют возможность проходить медицинскую реабилитацию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля напомнил, что эта тема затрагивалась в различных материалах к 15-летию теракта. Он заверил, что информация о недоступности реабилитации и «брошенности» жертв не нашла подтверждения — эти данные детально проверял Минздрав. Песков обратил внимание на то, что многие другие факты из журналистских материалов также не соответствовали действительности.

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В ноябре пресс-секретарь российского лидера заявил, что в некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты. Он привел в пример данные в одном из документальных фильмов о недостаточной помощи пострадавшим от рук террористов во время мюзикла «Норд Ост» и в Беслане.

2 сентября была опубликована документальная работа Юрия Дудя «Беслан. Помни». В фильме, в частности, приводится критика отказа государства вести переговоры с боевиками и рассказывается о проблемах пострадавших при получении медицинской помощи.

Захват школы №1 в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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