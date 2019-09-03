Стало известно о выплате компенсации жертвам теракта Беслана

Назначенная Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) компенсация родственникам и пострадавшим при теракте в школе Беслана была выплачена практически в полном размере. Сумма компенсации составила 2 миллиона 955 тысяч евро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минюст.

Уточняется, что компенсацию не получила только одна пострадавшая — ее наследники до сих пор не предоставили необходимые для получения выплаты документы.

В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане. В деле было более 400 заявителей. Истцы утверждали, что государство не провело должного расследования событий, а также что многие аспекты планирования и управления переговорами с террористами и спасательной операций имели недостатки. Решение о выплатах пытались обжаловать, но ЕСПЧ отказался от пересмотра.

Захват школы №1 в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — 10 сотрудников Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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