Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов

В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 6 ноября.

Он привел в пример данные в одном из документальных фильмов о недостаточной помощи пострадавшим от рук террористов во время мюзикла «Норд Ост» и в Беслане. «Некоторая информация передергивается, мы это проверяли», — сказал Песков.

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Представитель Кремля добавил, что память о подобных событиях общество будет хранить всегда.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что не смотрел недавно вышедший фильм Екатерины Гордеевой «Норд-Ост. 17 лет», посвященный годовщине со дня теракта в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Это не единственный фильм на тему терактов, вышедший в России за последние месяцы: 2 сентября была опубликована документальная работа Юрия Дудя «Беслан. Помни». В фильме, в частности, приводится критика отказа государства вести переговоры с боевиками.

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В результате теракта в Беслане в сентябре 2004-го погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

23 октября 2002-го группа из 40 боевиков захватила заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост», заминировала зал и больше двух суток удерживала 916 человек. Погибли 130 человек.

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