В СПЧ прокомментировали действия Google из-за фильма «Беслан»

Выяснения отношений с Google перешли на новый уровень, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, комментируя иск прокурора Москвы к компании Google из-за фильма «Беслан» Александра Рогаткина. Об этом сообщается на сайте организации в четверг, 8 октября.

Ранее Google ограничил доступ к документальному фильму-расследованию на видеохостинге Youtube.

«В защиту прав российских СМИ и блогеров от немотивированных блокировок настаиваю на изменении законодательства в сфере информации и технологий», — сказал Фадеев.

Фадеев рассказал, что по этому и другим случаям они оправили в российский офис компании письмо, но получили ответ, что он якобы не связан с головным офисом в США. «При этом данный офис ведет на территории России дела Google, общается с экспертами и адвокатами. Но вот только не с правозащитниками», — добавил он.

7 октября прокурор Москвы подал в суд иск к компании Google из-за ограничений доступа к фильму Александра Рогаткина «Беслан», который рассказывает о теракте в бесланской школе №1 в 2004 году. Позже YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости.