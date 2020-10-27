Роскомнадзор предложил бороться с цензурой российских СМИ в интернете

Роскомнадзор представил на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации предложения по борьбе с цензурой российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний, передает «Интерфакс».

О каких именно мерах идет речь, не уточняется. В ведомстве подчеркнули, что в зарубежных компаниях требования о прекращении цензуры игнорируют. Представители Роскомнадзора отметили, что Google, Facebook и Twitter блокируют доступ к материалам около 20 отечественных СМИ, в числе которых РИА Новости, «Россия 1» и Sputnik.

В Роскомнадзоре добавили, что в последнее время также зафиксирован рост распространения фейков на принадлежащих корпорациям площадках. В частности, в YouTube выявлено 278 ссылок на содержащие недостоверную информацию материалы, в Instagram зафиксировано 35 таких случаев, 31 — в Facebook, и 22 — на страницах аккаунтов Twitter.

Ранее Роскомнадзор призвал Google и Apple вместе бороться с пиратством в рамках закона о защите правообладателей. В офисы компаний направили письма с просьбой сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений в рамках закона.