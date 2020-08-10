Россия оштрафовала Google на 1,5 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 1,5 миллиона рублей из-за недостаточной фильтрации запрещенного на территории России контента в поисковике. Об этом ТАСС сообщили в мировом суде Таганского района столицы.

В отношении Google было вынесено постановление о штрафе. Это повторное нарушение, связанное с неполной фильтрацией запрещенного контента внутри поисковика компании.

В начале июля Роскомнадзор составил протокол против Google из-за некачественной фильтрации запрещенной информации из результатов поисковика. По данным ведомства, более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации все равно сохраняются в поиске.

В декабре 2018 года компания была оштрафована за отказ от фильтрации запрещенного контента на 500 тысяч рублей. Корпорация через некоторое время оплатила этот штраф.

С 1 октября 2018 года в России вступил в силу закон, который обязывает поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и следить за тем, чтобы информация от сайтов, находящихся в этом реестре, не появлялась в поисковой выдаче.