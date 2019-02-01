Google оплатил полумиллионный штраф Роскомнадзора

Google заплатил штраф в 500 тысяч рублей, который выписал ему Роскомнадзор за неисполнение закона. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, сообщает РИА Новости.
«Google оплатил штраф. Деньги поступили на счет», — сообщил Ампелонский.
Роскомнадзор выписал штраф Google 11 декабря 2018 года в размере 500 тысяч рублей, мотивируя это тем, что компания интернет-поисковика не исполняет закон, который обязывает ее проводить фильтрацию поисковой выдачи от тех сайтов, которые находятся в реестре запрещенной информации в России.
Google имел право обжаловать это решение в течение 10 дней.
С 1 октября 2018 года в России вступил в силу закон, который обязывает поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и следить за тем, чтобы информация от сайтов, находящихся в этом реестре, не появлялась в поисковой выдаче.
В ноябре 2018 года заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин встретился с представителем Google Дороном Авни. Сотрудник компании заверил тогда ведомство, что корпорация будет выполнять требования российского законодательства.