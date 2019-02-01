Google оплатил полумиллионный штраф Роскомнадзора

Google заплатил штраф в 500 тысяч рублей, который выписал ему Роскомнадзор за неисполнение закона. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, сообщает РИА Новости.

«Google оплатил штраф. Деньги поступили на счет», — сообщил Ампелонский.

Роскомнадзор выписал штраф Google 11 декабря 2018 года в размере 500 тысяч рублей, мотивируя это тем, что компания интернет-поисковика не исполняет закон, который обязывает ее проводить фильтрацию поисковой выдачи от тех сайтов, которые находятся в реестре запрещенной информации в России.

Google имел право обжаловать это решение в течение 10 дней.

С 1 октября 2018 года в России вступил в силу закон, который обязывает поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и следить за тем, чтобы информация от сайтов, находящихся в этом реестре, не появлялась в поисковой выдаче.

В ноябре 2018 года заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин встретился с представителем Google Дороном Авни. Сотрудник компании заверил тогда ведомство, что корпорация будет выполнять требования российского законодательства.

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