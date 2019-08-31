Google заплатит один из крупнейших штрафов

Компания Google согласилась заплатить наложенный на нее властями США штраф в размере около 200 миллионов долларов из-за нарушений конфиденциальности на YouTube. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Компанию обвиняют в публикации данных пользователей младше 13 лет без согласия их родителей.

Отмечается, что данный штраф является одним из крупнейших, наложенных в рамках американского закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA). В то же время Alphabet Inc., материнская компания Google, за последние три календарных года заработала 63 миллиарда долларов. По оценкам аналитиков, YouTube, чьи финансовые результаты не публикуются, приносит годовой доход в десятки миллиардов долларов.

«Столь небольшая сумма штрафа — это, по сути, награда для Google, который участвовал в массовом и нелегальном сборе данных, не заботясь о безопасности детей», — прокомментировала данную информацию Катарина Копп, заместитель директора Центра цифровой демократии, который направил жалобу регуляторам на действия YouTube.

В феврале сообщалось, что Google заплатила штраф в 500 тысяч рублей за неисполнение нового закона, обязывающего проводить фильтрацию поисковой выдачи от тех сайтов, которые находятся в реестре запрещенной информации в России.

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