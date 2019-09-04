Google оштрафовали на 170 миллионов долларов за сбор данных о маленьких детях

Компанию Google обязали выплатить штраф в размере 170 миллионов долларов за незаконный сбор данных о маленьких детях. Об этом сообщается на сайте Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.

Прокуратура города Нью-Йорк и ФТК доказали, что видеохостинг YouTube собирал персональные данные зрителей, которые еще не достигли 13-летнего возраста. Администрация сервиса не запрашивала разрешение опекунов и родителей на это.

Действия YouTube, принадлежащего Google, нарушали федеральный закон о защите конфиденциальности детей в сети. По результатам проверок удалось выяснить, что данные собирались через cookie, а позднее использовались для таргетирования рекламных предложений.

Штраф, выписанный Google, стал самым крупным в истории правоприменения закона о защите данных детей в интернете. На сайте ФТК сообщается, что 136 миллионов получит комиссия, а оставшаяся сумма будет перечислена в пользу прокуратуры.

Ранее комиссия взыскала рекордный штраф с компании Facebook. Ущерб от утечек пользователей ФТК оценила в пять миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!