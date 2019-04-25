Над Facebook навис многомиллиардный штраф

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может оштрафовать Facebook на сумму в пять миллиардов долларов, передает CNBC.

Отмечается, что информация о штрафе содержится в отчете о доходах Facebook за первый квартал 2019 года. Причиной стала утечка личных данных миллионов пользователей, которые собирала и распространяла IT-компания Cambridge Analytica.

В документе указывается, что ФТК может выставить претензии компании на три миллиарда долларов, однако в итоге сумма может возрасти и до пяти миллиардов. Там также отмечается, что нет никаких гарантий относительно сроков или результатов финального решения.

Как следует из отчетности, прибыль компании по итогам первого квартала 2019 года сократилась на 51 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,43 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что соцсеть «нечаянно» загрузила данные для входа в электронную почту более 1,5 миллиона пользователей без их разрешения. Данные собирались в рамках работы системы идентификации новых пользователей.

Таким образом Facebook получал не только электронный адрес, но и пароль к нему. Это происходило без запроса пользователей с мая 2016 года.

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