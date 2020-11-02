Роскомнадзор поддержит разработчиков цифровых сервисов

Роскомнадзор готов оказывать необходимую разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их проектирования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что при создании необходимых для развития цифровой экономики сервисов, в том числе цифровой геоаналитики, на основе обобщенных сведений о пользователях, требуется первоначальная обработка персональных данных. Разработку подобных сервисов о транзакциях и местоположении клиентов анонсировало ПАО «Сбербанк».

Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий. «Сервисы цифровой экономики должны обеспечивать защиту прав граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных», — говорится в сообщении.

Соответствующие письма были направлены в ПАО «Сбербанк» и Ассоциацию больших данных.

Ранее Роскомнадзор представил на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации предложения по борьбе с цензурой российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. В ведомстве подчеркнули, что в зарубежных компаниях требования о прекращении цензуры игнорируют. Представители Роскомнадзора отметили, что Google, Facebook и Twitter блокируют доступ к материалам около 20 отечественных СМИ, в числе которых РИА Новости, «Россия 1» и Sputnik.