Мужчина пригрозил устроить взрыв на несанкционированной акции в Москве

Мужчина пригрозил устроить взрыв на несанкционированной акции в центре Москвы и был задержан полицией. Об этом в субботу, 23 января, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

«23 января в полицию, на службу "02" обратился неизвестный, который сообщил, что планирует привлечь большое количество граждан к несанкционированной публичной акции, а в случае ее пресечения сотрудниками полиции жестоко расправиться с ними», — рассказали в полиции.

Там уточнили, что в течение часа личность звонившего была установлена — им оказался мужчина 1984 года рождения. Сам злоумышленник пояснил, что просто хотел пошутить и организовать озвученное не мог.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». При этом, как пояснил источник агентства в правоохранительных органах, известно, что звонивший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в МВД заявили, что агитаторов могут привлечь к административной ответственности еще до проведения мероприятий, поскольку у полиции есть основания наказать «всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений». О пресечении акций 23 января силовиками ранее сообщили также в Генпрокуратуре. В Кремле подобные акции также назвали недопустимыми.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.