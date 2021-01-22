СК возбудил дело из-за призывов к несовершеннолетним выйти на акцию 23 января

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях 23 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Призывы к участию распространятся в российских и зарубежных социальных сетях, заявили в СК. В ведомстве напомнили о действующих в Москве и других регионах ограничениях для борьбы с коронавирусом. «В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания», — говорится в сообщении.

МВД России у свою очередь начало проверку из-за организации провокаций и насильственных действий соратниками Алексея Навального. Как сообщается на сайте ведомства, они получили указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в российских регионах, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации.

Ранее полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. «Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.