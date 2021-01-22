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Соратницу Навального арестовали на девять суток за призыв к незаконной акции

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Кира Ярмыш
Кира Ярмыш
Фото: @kira_yarmysh

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток за призыв участвовать в несанкционированной акции 23 января. Такое решение вынес Савеловский суд Москвы, пишет РИА Новости.

Как писал ТАСС, в отношении соратницы Навального составлен административный протокол. Суд признал ее виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий»).

По тому же поводу задержана еще одна соратница блогера Любовь Соболь. Заседание суда по ее делу пока не состоялось.

Ранее полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. «Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы принять участие в несанкционированных акциях 23 января недопустимыми.

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