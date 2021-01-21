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В Москве задержали двух соратников Навального

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Кира Ярмыш
Кира Ярмыш
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве полиция задержала двух соратников Алексея Навального — его пресс-секретаря Киру Ярмыш и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова. Об этом в четверг, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Ярмыш и Албуров задержаны за призывы к участию в несанкционированной акции. По аналогичному основанию ранее была задержана сотрудница ФБК Любовь Соболь.

21 января сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начнет привлекать к ответственности социальные сети за агитацию подростков к участию в митингах. Позже Роскомнадзор подтвердил, что оштрафует шесть социальных сетей — TikTok, YouTube, «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram — за распространение информации, призывающей несовершеннолетних выходить на массовые протестные акции.

О планах провести акции протеста 23 января сообщали сторонники Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

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