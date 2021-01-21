В Москве задержали Любовь Соболь

В Москве сотрудники полиции задержали экс-кандидата в Мосгордуму, сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

«Прямо сейчас полицейские вытащили Соболь из моей машины. Насколько я понял, ее задержали из-за призывов выходить на митинги 23 января. Соболь везут в ОМВД "Донской" в Москве», — сказал он.

Ранее Генпрокуратура предупредила, что силовые структуры будут пресекать акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Кроме того, ведомство потребовало ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в протестах. Генпрокуратура направила в Роскомнадзор указания блокировать информацию с призывами выходить на улицы. Также в заявлении говорится, что «лицам, призывающим к незаконным действиям, уже объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона».

О планах провести акции протеста 23 января сообщали сторонники Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.