Генпрокурор России назвал Навального «лицом, совершившим преступление»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал Алексея Навального лицом, совершим преступление, а не жертвой. Своим мнением он поделился в интервью «Коммерсанту».

Генпрокурор напомнил, что несколько лет назад в отношении оппозиционера был вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу. «Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны», — добавил Краснов.

В июле прошлого года основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) предъявили обвинение в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навального заподозрили в том, что он опубликовал вместе с видео ветерана о поправках в Конституцию комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко. Обвиняемый вину не признал.

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем (по так называемому делу «Ив Роше»). Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни.