Полиция Москвы предупредила о пресечении акций 23 января

Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, призывы участвовать в акциях проявились в социальных сетях и некоторых СМИ. В полиции пообещали незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринять все меры для обеспечения правопорядка. Сотрудники правоохранительных органов призвали не поддаваться на провокации.

Ранее в МВД заявили, что агитаторов могут привлечь к административной ответственности еще до проведения мероприятий, поскольку у полиции есть основания наказать «всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений». О пресечении акций 23 января силовиками ранее сообщили также в Генпрокуратуре.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

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