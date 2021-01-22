В ЕС обсудят новые санкции из-за Навального

Главы МИД стран Евросоюза обсудят возможность введения новых санкций против России в понедельник, 25 января, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге. Видео опубликовано на официальном ресурсе Еврокомиссии.

Стано напомнил, что решение о введении санкций всегда принимается только в случае единогласной поддержки всеми странами-участницами объединения. По его словам, обсуждение этого вопроса ожидается на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 25 января. «Таким образом, после встречи в понедельник мы узнаем, хотят ли страны-участницы выбрать путь санкций или рассмотреть какие-то иные меры», — добавил Стано.

Ранее стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель обсудил ситуацию вокруг ареста Алексея Навального с президентом России Владимиром Путиным. Согласно заявлению Совета ЕС, Мишель выразил серьезную обеспокоенность Евросоюза последними событиями и призвал полностью и безоговорочно уважать права Навального, пишет ТАСС.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.