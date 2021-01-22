Мир
 
Последние новости
Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих
Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось к месту работ
Грузия объявила о восстановлении международного авиасообщения
Президент Таджикистана открыл музей имени самого себя
Россия и Белоруссия договорились о цене транзита нефти
Берни Сандерс нашел способ заработать на своем меме с инаугурации Байдена
Обладатель «Оскара» забрал дом у бывшей жены после вооруженного захвата
Жители российского города сняли на видео погребенные под снегом автомобили
Бузова призвала поклонников к тотальной блокировке Давы в Instagram
Apple похоронит iPhone SE и iPhone 6s
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию вокруг Навального

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил ситуацию вокруг ареста Алексея Навального с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Председатель Мишель поднял вопрос о задержании Алексея Навального. Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями и призвал полностью и безоговорочно уважать права Алексея Навального», — говорится в сообщении.

По словам Мишеля, лидеры стран ЕС обсудят дальнейшие отношения с Москвой на саммите в марте. Также стороны обсудили международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

«В ходе телефонной беседы также говорилось о пандемии COVID-19 и важности глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с ней», — говорится в заявлении Евросовета.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал немедленно заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» и ввести новые санкции в отношении России из-за ареста Навального. Депутаты потребовали освобождения оппозиционера, а также ужесточения антироссийских санкций.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Генпрокурор России назвал Навального «лицом, совершившим преступление»
Генпрокуратура предупредила о пресечении акций 23 января силовиками
Европарламент призвал заблокировать «Северный поток-2» из-за Навального