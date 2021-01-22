Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию вокруг Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил ситуацию вокруг ареста Алексея Навального с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Председатель Мишель поднял вопрос о задержании Алексея Навального. Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями и призвал полностью и безоговорочно уважать права Алексея Навального», — говорится в сообщении.

По словам Мишеля, лидеры стран ЕС обсудят дальнейшие отношения с Москвой на саммите в марте. Также стороны обсудили международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

«В ходе телефонной беседы также говорилось о пандемии COVID-19 и важности глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с ней», — говорится в заявлении Евросовета.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал немедленно заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» и ввести новые санкции в отношении России из-за ареста Навального. Депутаты потребовали освобождения оппозиционера, а также ужесточения антироссийских санкций.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске.